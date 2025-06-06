Нет никакого кризиса. Матвиенко рассказала о российско-армянских отношениях

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян сохраняют конструктивные отношения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Ереван, ее слова привело РИА «Новости» .

«Вы знаете расхожие фразы, что между Россией и Арменией кризис доверия. У меня такого ощущения нет, наоборот», — добавила Матвиенко.

Она обратила внимание, что Пашинян на встрече с ней выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества, взаимодействия по безопасности и в других сферах.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, также посетив Ереван, заявил, что отношения двух стран начали стабилизироваться после периода взаимного недоверия и обид. По его словам, нынешнее армянское руководство нацелено на укрепление страны с учетом современных реалий.