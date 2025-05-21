Лавров заявил о нормализации отношений России и Армении

Отношения между Россией и Арменией начали стабилизироваться после периода взаимного недоверия и обид. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Он подчеркнул, что услышал от руководства республики самое главное: они нацелены на укрепление Армении и учет современных реалий, а не на постоянные оглядки на прошлое.

«Наши переговоры в МИД сегодня и встреча с президентом [Ваагном Хачатуряном] подтвердили, что мы переходим стадию взаимных недоверий или обид», — объявил Лавров.

Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом в минувший вторник, 20 мая. Сегодня у него запланированы встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

В конце декабря прошлого года Никол Пашинян заявил, что отношения республики и ОДКБ прошли точку невозврата после почти года заморозки. Армения прекратила участие в работе организации после заявлений, что не получила никакой поддержки во время боевых действий в Нагорном Карабахе. После этого МИД Армении объявил, что остановил финансирование ОДКБ.