Необоснованный демарш. Посольство России оценило реакцию Японии на поездку Путина

МИД Японии совершил необоснованный демарш, вызвав посла России Николая Ноздрева на беседу в связи с поездкой президента Владимира Путина на остров Итуруп в Сахалинской области. Об этом заявила пресс-служба дипломатического представительства в азиатском государстве.

«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России и вошли в ее состав на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит», — подчеркнули в пресс-службе.

В посольстве добавили, что поездки главы государства по территории страны — исключительно суверенные решения российского руководства. Они не являются предметом для обсуждения с иностранными государствами.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что болтовня японской стороны об исторической принадлежности Курильских островов не изменит того факта, что они остаются русской землей.