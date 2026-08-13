Необоснованный демарш. Посольство России оценило реакцию Японии на поездку Путина
Посольство РФ назвало необоснованной реакцию Японии на визит Путина на Итуруп
МИД Японии совершил необоснованный демарш, вызвав посла России Николая Ноздрева на беседу в связи с поездкой президента Владимира Путина на остров Итуруп в Сахалинской области. Об этом заявила пресс-служба дипломатического представительства в азиатском государстве.
«В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России и вошли в ее состав на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит», — подчеркнули в пресс-службе.
В посольстве добавили, что поездки главы государства по территории страны — исключительно суверенные решения российского руководства. Они не являются предметом для обсуждения с иностранными государствами.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что болтовня японской стороны об исторической принадлежности Курильских островов не изменит того факта, что они остаются русской землей.