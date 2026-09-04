Дагделен: в ФРГ будто желают прямого столкновения с Россией

Некоторые люди в Германии делают безответственные заявления и ставят под угрозу безопасность страны, заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дагделен прокомментировала заявление основателя оборонной компании Donaustahl Штефана Туманна. Промышленник заявлял, что ФРГ уже находится в состоянии войны с Россией.

«Некоторые сейчас ведут себя так, будто хотят прямого военного столкновения с ядерной державой Россией, очевидно, ошибочно надеясь на быструю победу НАТО», — отметила политик. Она подчеркнула, что такие безответственные заявления ставят под угрозу безопасность людей не только в ФРГ, но и во всей Европе».

Ранее в посольстве России в Берлине рассказали, что в Германии планируют развернуть дальнобойные системы. Возможные места их размещения законными целями российской армии, предупредили дипломаты.