Участниками Восточного экономического форума в 2026 году станут 75 стран

Порядка 75 стран станут участниками Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Юрия Трутнева.

«Что касается иностранных гостей на ВЭФ, то в прошлом году на 10-м ВЭФ было 75 стран. У нас есть ощущение, что количество гостей будет таким же, не меньше», – подчеркнул Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводят ежегодно с 2015 года.

В июне президент Владимир Путин пригласил делегацию Камбоджи на ВЭФ и Российскую энергетическую неделю. Путин предложил камбоджийскому бизнесу подключиться к деловой программе крупных российских площадок.