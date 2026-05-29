Глава киевского режима Владимир Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с Россией для урегулирования конфликта мирным путем. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, его процитировал ТАСС .

«События последней недели красноречиво показали, что ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают все для эскалации противостояния», — отметил Небензя.

Дипломат заявил, что призывы к безусловному перемирию являются прикрытием для украинского террора. Таким образом европейские лидеры «поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского», подчеркнул дипломат.

Небензя заявил, что Вооруженные силы России продолжат выполнять цели СВО по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности с ее стороны.