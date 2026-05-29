Небензя уличил Зеленского и его спонсоров в отсутствии стремления к диалогу с РФ
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с Россией для урегулирования конфликта мирным путем. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, его процитировал ТАСС.
«События последней недели красноречиво показали, что ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают все для эскалации противостояния», — отметил Небензя.
Дипломат заявил, что призывы к безусловному перемирию являются прикрытием для украинского террора. Таким образом европейские лидеры «поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского», подчеркнул дипломат.
Небензя заявил, что Вооруженные силы России продолжат выполнять цели СВО по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности с ее стороны.