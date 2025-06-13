Небензя словами о ядерной катастрофе отреагировал на атаку Израиля

Израильский удар по иранской территории грубо нарушает не только нормы международного права, но и Устав ООН. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировала газета «Известия» .

Высокопоставленный дипломат возложил всю ответственность за удары Израиля по Ирану на глав еврейского государства — и на тех, кто такие действия поддержал.

Атаки израильской стороны мешают снизить напряженность вокруг ядерной программы Ирана, которая, по словам Небензи, является «мирной».

Постпред России также отметил, что, как бы Израиль ни оправдывал свои действия, речь идет о ничем не спровоцированной атаке. Москва ее решительно осуждает.

Военные действия Израиля, добавил Небензя, ставят весь регион «на грань большой войны» и даже подталкивают его к «масштабной ядерной катастрофе». К радикальным действиям Израиль подтолкнули страны Запада, считает постпред.

Целью первого этапа израильской атаки в ночь на 13 июня стало военное руководство Ирана. «Моссад» ликвидировал нескольких ключевых генералов исламской республики.

Среди прочих погибли командующий КСИР Хосейн Салами, глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багари, его заместитель Голамали Рашид, командующий «Аль-Кудс» Исмаил Каани и личный военный советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани.