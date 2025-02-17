Небензя рассказал, какой должна быть «будущая Украина»

Украина в будущем не должна входить ни в какие блоки и альянсы. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил официальный представитель России при этой организации Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости» .

Также высокопоставленный дипломат указал на необходимость полной демилитаризации Украины. Это государство, добавил он, должно стать нейтральным.

Василий Небензя также пояснил, что и американский лидер Дональд Трамп признал — спусковым крючком кризиса стала перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс.

Переговоры об окончании украинского конфликта между Россией и США должны начаться уже во вторник, 18 февраля. Делегации сторон встретятся в Эр-Рияде. Украину на эту встречу не пригласили.

От Соединенных Штатов в Саудовскую Аравию прибудут государственный секретарь Марко Рубио, советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Кремль представят глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.