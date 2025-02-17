Небензя рассказал, какой должна быть «будущая Украина»
Небензя: Украина должна стать полностью демилитаризованной
Украина в будущем не должна входить ни в какие блоки и альянсы. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил официальный представитель России при этой организации Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».
Также высокопоставленный дипломат указал на необходимость полной демилитаризации Украины. Это государство, добавил он, должно стать нейтральным.
Василий Небензя также пояснил, что и американский лидер Дональд Трамп признал — спусковым крючком кризиса стала перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс.
Переговоры об окончании украинского конфликта между Россией и США должны начаться уже во вторник, 18 февраля. Делегации сторон встретятся в Эр-Рияде. Украину на эту встречу не пригласили.
От Соединенных Штатов в Саудовскую Аравию прибудут государственный секретарь Марко Рубио, советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Кремль представят глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.