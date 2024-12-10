Небензя отпустил шутку в адрес США, которые ищут лидера сирийских исламистов

Американский Государственный департамент объявил крупную денежную награду за содействие в поимке лидера сирийских исламистов Мухаммеда аль-Джулани. На это с иронией отреагировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости» .

Американская сторона обещает за помощь в поимке повстанца 10 миллионов долларов, напомнил российский дипломат. США признали аль-Джулани лидером действующей в Сирии террористической группировки, деятельность которой также запрещена и в России.

«Я сказал американцам: дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь», — отметил Небензя в комментарии для прессы.

Повстанцы из нескольких антиправительственных группировок, одну из которых возглавляет аль-Джулани, вошли в Дамаск 8 декабря. Они объявили о свержении президента Сирии Башара Асада.

Позднее политику предоставили убежище в России. По данным западных СМИ, падение режима Башара Асада застало США врасплох.