Небензя отпустил шутку в адрес США, которые ищут лидера сирийских исламистов
Небензя в шутку предложил США помощь в поисках Абу Мухаммеда аль-Джулани
Американский Государственный департамент объявил крупную денежную награду за содействие в поимке лидера сирийских исламистов Мухаммеда аль-Джулани. На это с иронией отреагировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».
Американская сторона обещает за помощь в поимке повстанца 10 миллионов долларов, напомнил российский дипломат. США признали аль-Джулани лидером действующей в Сирии террористической группировки, деятельность которой также запрещена и в России.
«Я сказал американцам: дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь», — отметил Небензя в комментарии для прессы.
Повстанцы из нескольких антиправительственных группировок, одну из которых возглавляет аль-Джулани, вошли в Дамаск 8 декабря. Они объявили о свержении президента Сирии Башара Асада.
Позднее политику предоставили убежище в России. По данным западных СМИ, падение режима Башара Асада застало США врасплох.