Британии будет непросто оправдаться после разоблачения ее участия в попытке угона истребителя МиГ-31 из России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

«ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Британия потеряла свою империю, экономическую и военную мощь, но старается компенсировать это.

«Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», — заключил министр.

ФСБ сообщила о срыве операции Главного управления разведки Минобороны Украины и британских кураторов. По данным спецслужбы, целью было завербовать российских летчиков и угнать истребитель МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал». Самолет планировали доставить в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы там его могли сбить силы противовоздушной обороны.

Дипломат также прокомментировал публикацию Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште. По его словам, там много лжи, в том числе о том, что касается последовательности событий. Москва передала Вашингтону non-paper за несколько дней до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во время гибридного интервью российским СМИ Лавров отметил, что Россия не торопится с предложением по лимитам на стратегические наступательные вооружения. Объявить о приверженности идее можно в любой момент до 5 февраля 2026 года.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что запрос не поступал.