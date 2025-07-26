«Не зависит от ультиматумов». В Совфеде высказались о словах Трампа и СВО

Спецоперацию на Украине не остановят из-за ультиматума третьих лиц, СВО продолжится в том темпе, который Россия сочтет необходимым. Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью aif.ru в ответ на условия президента США Дональда Трампа.

«То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов», — заявил Косачев.

Договоренности могут быть достигнуты, но это точно не произойдет по требованию Трампа, подчеркнул вице-спикер. Американского лидера Косачев назвал «решительным человеком», мыслящим реалистично и умеющим корректировать позицию.

«Поэтому я бы сейчас не стал прогнозировать, что произойдет после истечения этих 50 дней. Возможно все. Но еще раз повторяю: летопись конфликта пишется на поле боя, а не в столицах третьих стран», — резюмировал парламентарий.

Трамп предъявил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, а иначе — санкции. В российском МИД требования главы Белого дома назвали расплывчатыми и попросили уточнения.