Лавров усомнился в реальности 50-дневного дедлайна Трампа

Лавров — о 50 днях Трампа: мы уже слышали и про 24 часа, и про 100 дней

Заявление президента США Дональда Трампа о 50 днях для урегулирования конфликта на Украине осталось расплывчатым. Поэтому России требуются объяснения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил, что это не первый случай, когда американский лидер устанавливал дедлайны по урегулированию украинского конфликта.

«Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», — привело заявление Лаврова РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что высказывания американского лидера услышали и российские торговые партнеры, но из-за расплывчатости фраз прогнозировать свои действия они не могут. При этом перспектив, что из-за угроз они откажутся от независимой политики и соблюдения международных договоренностей, нет.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с секретарем НАТО Марком Рютте сделал несколько заявлений о конфликте на Украине. Он потребовал от России завершить боевые действия за 50 дней и пообещал введение пошлин в размере 100% на российский экспорт и покупающих его в обход санкций стран.