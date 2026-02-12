«Не в МИД работаю». Медведев пошутил про свои колкие высказывания
Медведев признался, что не соблюдает политес, так как не работает в МИД
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку объяснил, почему позволяет себе хлесткие и жесткие высказывания на политические темы. Об этом он рассказал на встрече по формированию народной программы партии «Единая Россия», видео опубликовали на его странице «ВКонтакте».
«Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я ее далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю», — объяснил он.
В конце января Медведев, например, в телеграм-канале пошутил про генсека ООН, возомнившего, что он вправе толковать Устав организации и рассуждать на тему, есть ли у Крыма и Донбасса право на самоопределение, как у народа Гренландии. Политик пошутил, что секретариат ООН так испугался трамповского Совета мира, что боится остаться без работы, «иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?».
Ранее Медведев призвал пересмотреть отношения России с другими странами, вспомнив всех, кто «нам мешал», кто остался россиянам другом, а на кого ни в коем случае нельзя рассчитывать. Спецоперация в этом плане стала отличным маркером.