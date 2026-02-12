«Не в МИД работаю». Медведев пошутил про свои колкие высказывания

Медведев признался, что не соблюдает политес, так как не работает в МИД

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку объяснил, почему позволяет себе хлесткие и жесткие высказывания на политические темы. Об этом он рассказал на встрече по формированию народной программы партии «Единая Россия», видео опубликовали на его странице «ВКонтакте» .

«Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я ее далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю», — объяснил он.

В конце января Медведев, например, в телеграм-канале пошутил про генсека ООН, возомнившего, что он вправе толковать Устав организации и рассуждать на тему, есть ли у Крыма и Донбасса право на самоопределение, как у народа Гренландии. Политик пошутил, что секретариат ООН так испугался трамповского Совета мира, что боится остаться без работы, «иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?».

Ранее Медведев призвал пересмотреть отношения России с другими странами, вспомнив всех, кто «нам мешал», кто остался россиянам другом, а на кого ни в коем случае нельзя рассчитывать. Спецоперация в этом плане стала отличным маркером.