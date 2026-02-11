Медведев: спецоперация показала России, кто ей друг, а кто — нет

Россия благодаря СВО смогла увидеть, кто ей друг, а на кого нельзя рассчитывать. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Видео выступления опубликовали на странице политика во «ВКонтакте» .

Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы «Единой России», отметил, что текущую геополитическую ситуацию требуется критически оценить в плане исторически сложившихся отношений. Необходимо «вспомнить все и всех, кто нам мешал».

«Россию пытаются на лопатки положить. Пытаются страну на части раздербанить. Но и вообще просто забыть, что вот такие люди были, потому что они неправильные. Причем даже те, которые умерли за 200 лет до СВО», — подчеркнул он.

Сейчас настала точка истины, когда придется переосмыслить весь набор связей, которые существовали у России еще со времен царской империи. Ничего вечного нет. Когда СВО подойдет к определенному периоду, даже к не завершению, к России могут снова прибежать те, кто так или иначе проклинал ее, предлагая сотрудничество в той же экономике.

Спецоперация помогла России иначе взглянуть на тех, с кем она работала, осознав, что ей друг и на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае.

Медведев также назвал главную цель России — победа в спецоперации, чтобы у страны было будущее.