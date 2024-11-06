Матвиенко: цифры на выборах в США показывают отношение американцев к демократам

Итоговые цифры на выборах президента США убедительно демонстрируют отношение американцев к действующей власти демократов, это протест против всего, что происходит. Об этом по итогам голосования в Штатах заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко .

«Не должно быть завышенных ожиданий, мне кажется, что политика Соединенных Штатов Америки резко не поменяется. <…> Одно дело — предвыборные лозунги, предвыборные обещания, и другое — практическая жизнь», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия настроена на сотрудничество и хочет верить в здравый смысл новой команды, в которой не будет ярых русофобов. При этом она призвала не раскручивать «завышенные ожидания».

«Полагаю, что итоги выборов в США какого-то кардинального, принципиального для нас значения не имеют», — заметила глава Совфеда.

Итоги выборов оценил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что с Камалой Харрис «покончено», а цели СВО будут достигнуты.