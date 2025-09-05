«Не пустой звук и популизм». Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Экономика России будущего должна стать экономикой высоких зарплат. В этом и заключается стратегия государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Развитие Дальнего Востока и Арктики должно привести к повышению благосостояния людей, росту их доходов и структурным изменениям в занятости, которые создадут больше квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, указал президент.

«В этом логика, сквозной смысл той стратегии, которую мы реализуем в этих регионах и по всей стране. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, это не популизм: в этом есть экономический смысл», — сказал Путин.

Ранее глава государства отметил, что Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуть ее к отметке в 4%. Он подчеркнул, что резкое снижение процентной ставки может вызвать немедленный скачок цен, поэтому процесс должен быть постепенным.