Захарова: глава МИД ФРГ подхватил бациллу от Бербок в отношении к России

Глава МИД Германии Йохан Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и бывший министр Анналена Бербок. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Вадефуль заявил, что Россия не готова к переговорам, а стремится к войне. Захарова прокомментировала высказывание немецкого министра.

«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов», — написала дипломат.

Захарова напомнила, что именно бывший канцлер Германии Ангела Меркель обманула Россию и все мировое сообщество, когда на словах демонстрировала стремление выполнять Минские соглашения, а на деле ФРГ накачивала Украину оружием. Также дипломат указала, что экс-премьер Британии Борис Джонсон препятствовал переговорам Киева с Москвой в 2022 году, а экс-президент США Джо Байден запретил президенту Украины Владимиру Зеленскому ведение переговоров с Россией.

Йохан Вадефуль — известный русофоб и ведет жесткую антироссийскую политику. Его назначение соответствует курсу милитаризации Европы, который продвигает нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.