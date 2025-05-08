Ярый русофоб. В Совфеде дали оценке новому главе МИД Германии

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц предложил на пост главы министерства иностранных дел Йохана Вадефуля, известного жесткой антироссийской позицией. Оценку вероятному новому руководителю немецrого дипведомства в беседе с aif.ru дал глава комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Мерц согласовал на пост министра иностранных дел русофоба и ярого ястреба Йохана Вадефуля, который похвалил Анналену Бербок за твердость в отношении России», — отметил он.

По мнению сенатора, решение Мерца соответствует курсу милитаризации Европы, который продвигает нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Джабаров выразил уверенность, что от нового руководства Германии не стоит ожидать разумных решений.

Ранее Мерц пообещал сохранить поддержку Украины. По его словам, киевский режим также может положиться на Францию.