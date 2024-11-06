«Не повезло». Матвиенко оценила фамилию первого замминистра здравоохранения

Матвиенко — первому замминистра Зеленскому: с фамилией вам не повезло

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента иронично отозвалась о фамилии первого заместителя министра здравоохранения Владимира Зеленского. Фрагмент выступления опубликовал РБК .

«С фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — заявила Матвиенко.

В ответ на комментарий спикера замминистра развел руками.

Ранее Матвиенко прокомментировала итоги выборов президента США. Она отметила, что цифры голосования показывают уровень недовольства американцев действующей властью. При этом спикер Совфеда призвала не ожидать многого от избранного президента Дональда Трампа. Матвиенко заявила, что для России итоги выборов принципиального значения не имеют.