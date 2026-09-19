«Не ожидали такого наплыва». Глава УИК рассказала о голосовании в Домодедове

Глава УИК № 386 в Домодедове рассказала о ходе голосования

На участок № 386 в Домодедове в пятницу, несмотря на дождь, пришло много людей. Об этом сообщила председатель УИК Светлана Русинова корреспонденту 360.ru.

«Народу было много, очень радует, что люди идут семьями голосовать: мама, папа и двое детей», — отметила глава комиссии.

Так дети понимают, что в будущем им также предстоит стать избирателями, подчеркнула Русинова.

«Вчера была погода ненастная, мы не ожидали такого большого наплыва народа, но люди приходят, люди голосуют», — поделилась председатель УИК.

По ее словам, к пожилым избирателям при необходимости выезжают на дом, но многие пенсионеры приходят лично, чтобы увидеть атмосферу и пообщаться с членами комиссии.

Молодежь массово голосует онлайн либо приходит в последний день, рассказала Русинова.

Подробнее о впечатлениях главы УИК — в нашем видео.

Накануне бизнесмен Олег Сирота пришел на избирательный участок в Истре с роботом.