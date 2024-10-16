«Не надо злить людей». Депутат прокомментировал «копеечные» цены в думской столовой

Появившееся в Сети фото чека из якобы думской столовой с «копеечными» ценами создают ощущение спланированной акции, цель которой дискредитировать Госдуму. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Ярослав Нилов, продемонстрировав фотографии меню с реальными ценами за последние два дня.

По его словам, цены в думской столовой мало отличаются от цен на бизнес-ланчи в соседних заведениях общественного питания. Согласно меню, суп-харчо с говядиной стоит 187 рублей, рыбная котлета — 231 рубль, бифштекс из говядины с яйцом и беконом — 264 рубля. На гарнир — вареный картофель за 110 рублей или макароны за 99 рублей. Кисель из слив продается по цене в 77 рублей, а пакетик чая — в 17 рублей.

«Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить. Цены обычные», — сказал Нилов.

Депутат добавил, что многие сотрудники вовсе приносят еду из дома.

Ранее депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов подсчитал, что полноценный обед из шести позиций в столовой Госдумы обойдется почти в 600 рублей. Он показал свой чек также в ответ на распространившиеся в интернете фотографии, согласно которым обед в думской столовой обходится примерно в 150 рублей.