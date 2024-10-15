Депутат раскрыл цену на обед в думской столовой

Полноценный обед из шести позиций в столовой Госдумы обойдется почти в 600 рублей. Фотографию чека предоставил РИА «Новости» депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов от партии «Новые люди».

На обед из шести разных позиций он потратил 577 рублей. Суп-пюре из цветной капусты с гренками парламентарию обошелся в 140 рублей. За картофельное пюре в столовой Госдумы он заплатил 100 рублей, за биточек домашний из курицы — 190 рублей. Один помидор там стоит 35 рублей, а огурец — 37 рублей. За плодово-ягодный напиток Хамитов отдал 70 рублей, а за ломтик Дарницкого хлеба — пять рублей.

Депутат отметил, что в Сети снова начали распространять фейки о том, что в столовой Госдумы сильно занижают цены на продукцию.

«По Telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей», — подчеркнул он.

Хамитов добавил, что такие провокации появляются в интернете примерно раз в год. А их цель — показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.