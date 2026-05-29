«Не могу сказать, что испытываю удовольствие». Небензя высказался о постпреде Украины в ООН
Небензя раскритиковал постпреда Украины в ООН за его слова о Старобельске
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя признался, что не получает никакого удовольствия от докладов Андрея Мельника, который представляет Украину. Слова российского дипломата привела пресс-служба постпредства России на официальном сайте.
Глава российской миссии подчеркнул, что при этом всегда крайне внимательно следит за выступлениями украинского делегата. Небензя добавил, что даже если в этот момент он смотрит в экран своего мобильного телефона, то использует гаджет исключительно для оперативного решения рабочих вопросов.
Выступление Мельника о Старобельске российский дипломат раскритиковал.
Все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди. Но его аргумент был в том, что это были не дети, а взрослые люди. Это совсем другое дело, не правда ли?
Василий Небензя
В ночь на 22 мая под удар попал колледж, погиб 21 человек. Власти республики объявили траур.