Президент России Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске, назвал действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов грабежом, а не кражей. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Я сейчас подумал — все-таки у меня базовое образование юридическое — я сказал: „кража наших золотовалютных резервов“. Кража — это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчетные инструменты», — подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов ускорит движение к созданию региональных финансовых институтов в мире. Путин напомнил, что не секрет, что значительная часть золотовалютных резервов заморожена на Западе. Там постоянно говорят о том, что хотят присвоить себе российские деньги.

«Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер, а это в целом полезно для мировой экономики», — добавил глава государства.

В декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в ответ на действия Запада тоже использует доходы от активов западных стран, но на развитие и поддержку своих регионов.

Путин 26 июня прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщили «Известия». Президент выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума, темой которого станет «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».