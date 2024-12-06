Силуанов раскрыл использование доходов от западных активов в России

В ответ на действия Запада Россия использует доходы от заблокированных активов этих стран для развития своих регионов. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы со своей стороны точно так же используем эти деньги. Только используем на поддержку и развитие регионов», — сказал он.

Глава Минфина напомнил слова президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Глава государства отмечал, что западные страны пока не дошли до передачи основного объема золотовалютных резервов, однако начали использовать доходы от этих активов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предлагал прекратить подпитку западных стран российскими деньгами в ответ на их решение направлять доходы от заблокированных отечественных активов в пользу Украины.