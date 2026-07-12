NBC сообщил подробности о смерти сенатора Линдси Грэма
NBC назвал причину смерти сенатора Линдси Грэма
Смерть 71-летнего сенатора-республиканца Линдси Грэма* наступила неожиданно для его окружения. Об этом сообщил NBC News.
Один из главных помощников конгрессмена заявил, что не заметил у того никаких признаков плохого самочувствия. Грэм* должен был появиться в программе «Встреча с прессой» на NBC News в воскресенье.
Вечером полицейское радио зарегистрировало вызов скорой помощи в дом сенатора в связи с остановкой сердца. Судя по фотографиям, медики вынесли из здания на носилках человека. Кроме скорой, у дома находились полицейские и пожарные машины, написал американский канал.
Грэм* был одним из наиболее известных «ястребов» США. Он последовательно выступал за антироссийские санкции и незадолго до смерти побывал в Киеве.
Ранее о смерти конгрессмена сообщил его офис в соцсети X.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.