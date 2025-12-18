Названы ведущие прямой линии с Путиным

«Итоги года с Владимиром Путиным» будут вести журналисты Зарубин и Березовская

Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» будут журналисты «России 1» Павел Зарубин и Первого канала Екатерина Березовская. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» совместит большую пресс-конференцию главы государства с прямой линией. Мероприятие пройдет 19 декабря в Гостином дворе, начало в 12:00 по московскому времени.

«Рядом с Путиным будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская», — уточнили в эфире телеканала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил о заключительной стадии подготовки к прямой линии. По его словам, самыми популярными вопросами, которые поступили от россиян, связаны с социальным обеспечением.

Песков также посетил Гостиный Двор, где готовятся к пресс-конференции с Путиным. Он осмотрел площадку, на которой в пятницу российский лидер будет отвечать на вопросы, волнующие граждан страны.