Глава Союза торговых центров Шакиров заявил, что западные бренды смогут вернуться в Россию лишь при крупных депозитах

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ИА НСН , что западные компании, желающие возобновить деятельность в России, столкнутся с необходимостью внесения значительных залоговых платежей.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы избежать повторения ситуации, когда международные бренды бросали свои активы и прекращали работу в стране.

Шакиров уточнил, что теперь зарубежные фирмы обязаны вносить депозит сразу за три-пять лет вперед — аналогично длительным договорам аренды. Это правило коснется даже тех компаний, которым ранее предоставлялись особые условия сотрудничества, как группе Inditex (Zara, Bershka), работавшей исключительно на процентах от продаж.

Кроме того, специалист добавил, что предпочтение в размещении получат отечественные бренды, поскольку значительная часть площадей в ТЦ уже заполнена местными компаниями и производителями из дружественных государств. Для возвращения на российский рынок западным компаниям придется пройти тщательную проверку и подтвердить готовность соблюдать новые правила ведения бизнеса.