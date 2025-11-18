Названа вероятная дата прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, запланирована на 19 декабря. Об этом РБК сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке.

В Кремле при обсуждении рабочей даты для совмещенной прямой линии и пресс-конференции называли и альтернативное число – 18 декабря. Четверг является традиционным днем недели для такого формата.

Что касается пятницы, то федеральный чиновник отметил, что сейчас обсуждается именно эта дата, а второй источник заявил, что слышал такую дату в качестве одной из возможных.

При этом источник, близкий к администрации президента, сообщил, что окончательное решение примут позже.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что официальную дату совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции главы государства объявят своевременно.