Назван объем средств для укрепления энергосистемы новых регионов

Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено более двух миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры в новых регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин .

По его словам, деньги пойдут на закупку электрооборудования, чтобы создать материально-технический резерв, необходимый для стабильной работы объектов электроэнергетики в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Это нужно сделать, чтобы люди, промышленные и социальные объекты были обеспечены светом.

«Эти средства позволят оперативно устранять возникающие неисправности системы электроснабжения, своевременно осуществлять ее обслуживание», — отметил Мишустин.

Ранее стало известно, что министры обсудят помощь Курской области и списание кредитов отличившимся участникам спецоперации.