Назван объем средств для укрепления энергосистемы новых регионов
Мишустин: новые регионы получат 2 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру
Из резервного фонда правительства России будет дополнительно выделено более двух миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры в новых регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, деньги пойдут на закупку электрооборудования, чтобы создать материально-технический резерв, необходимый для стабильной работы объектов электроэнергетики в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Это нужно сделать, чтобы люди, промышленные и социальные объекты были обеспечены светом.
«Эти средства позволят оперативно устранять возникающие неисправности системы электроснабжения, своевременно осуществлять ее обслуживание», — отметил Мишустин.
Ранее стало известно, что министры обсудят помощь Курской области и списание кредитов отличившимся участникам спецоперации.