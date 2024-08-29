Российский кабмин рассмотрит выделение средств для Курской области

Очередное заседание правительства РФ пройдет 29 августа под председательством Михаила Мишустина. На нем обсудят помощь Курской области, подвергшейся атакам ВСУ, и списание кредитов отличившимся участникам спецоперации, сообщила пресс-служба Кабмина.

Финансовую помощь окажут Курской области. Средства направят на выплату матпомощи гражданам, утратившим имущество из-за атак ВСУ. Также рассмотрят вопросы оснащения и содержания пунктов временного размещения для эвакуируемых. Кроме того, планируется выделить финансирование на оснащение курских больниц для оказания помощи пострадавшим.

Помимо этого, планируется обсудить законопроект, расширяющий основания для списания долгов по кредитам и ЖКХ для участников спецоперации.

На заседании также рассмотрят вопрос исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2024 года, установление длительности периода выплаты накопительной пенсии в следующем году и выделение средств Рослесхозу по тушению лесных пожаров.

Ранее президент Владимир Путин поручил предоставить из федбюджета трансферы Белгородской, Брянской и Курской областям на компенсацию ущерба, нанесенного атаками ВСУ. А также правительство РФ должно обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны.