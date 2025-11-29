Sohu отметило беспокойство США после запуска «Ангары» с Плесецка

Запад шокировала успешная операция России на космодроме «Плесецк». К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohu .

Журналисты обратили внимание на интерес международного сообщества к старту с «Плесецка». Мир облетели кадры уходящей в небо огненной ракеты. Утверждается, что «Ангара-1.2» вывела в космос несколько спутников, которые могли бы работать в интересах оборонных структур России.

Авторы издания объяснили, что мощная «Ангара-1.2» берет на борт около 3,5 тонны груза, поэтому к разряду «легких ракет» ее можно отнести лишь с большой натяжкой.

Удивляет журналистов и то, что в условиях уже трехлетнего сакнционного давления Россия спокойно проводит сложные операции.

При этом «Ангара-1.2» является одним из самых современных проектов российской ракетостроительной школы — полностью разработанным и произведенным без участия иностранных компонентов.

Именно эта автономность, по оценке китайской стороны, стала основным фактором беспокойства для Вашингтона, НАТО и европейских столиц. Прогнозы о крахе высокотехнологичной отрасли России не оправдались, констатировали авторы материала.

Журналисты делают вывод, что пуск с «Плесецка» в очередной раз продемонстрировал провал санкционной стратегии Запада.

