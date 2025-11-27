«Союз МС-28» стартовал с Байконура

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» стартовал с космодрома Байконур и направился на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

В экипаж вошли россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс. Для Кудь-Сверчкова этот полет второй, он выполняет функции командира; для двух других членов экипажа — первый.

Выход на орбиту прошел штатно. К МКС корабль пристыкуется ориентировочно в 15:38 по московскому времени. Планируется, что на Землю космонавты вернутся летом следующего года.

Весной президент Владимир Путин назначил нового спецпредставителя по международному сотрудничеству в космосе. Им вместо Юрия Борисова стал космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.