Настойчивый звонок раздался на встрече Путина с правительством

Телефонный звонок прозвучал во время доклада на встрече Путина с правительством

Во время совещания лидера России Владимира Путина с членами правительства в среду президент получил неизвестный телефонный звонок. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная на официальном сайте Кремля .

Встреча была посвящена обсуждению обращений граждан, поступивших после программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Звонок прозвучал в тот момент, когда с докладом выступал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он отчитывался об обеспечении жильем россиян.

Личность абонента, который позвонил во время заседания, не раскрывается.

Кроме того, в ходе заседания Путин подтвердил приезд спецпосланника США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву.