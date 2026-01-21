Путин подтвердил срочный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву 22 января

Приезд спецпосланника США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву подтвердил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Встреча Уиткоффа с российским лидером запланирована на четверг. Целью визита является продолжение диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее американский спецпосланник также заявлял о намерении посетить Москву для встречи с Путиным. Он также указал на большой прогресс в переговорах с Россией по украинскому урегулированию.

По словам Уиткоффа, план из 20 пунктов по прекращению конфликта, который он планирует обсудить с российским лидером, готов более чем на 90%. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, все стороны хотят добиться мирного урегулирования конфликта.