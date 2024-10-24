Путин заявил, что не помнит беседы с Трампом с угрозами ударить по Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что не припомнит беседы с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом с угрозами. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Я такого разговора с господином Трампом не припомню. <...> России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — отметил глава государства

Путин напомнил, что в США сейчас проходит предвыборная кампания, поэтому не стоит серьезно относиться к подобным высказываниям кандидатов.

Глава государства также напомнил о высказываниях Трампа способствовать завершению конфликта на Украине. Он предположил, что американский политик говорил это искренне.

В одном из интервью Трамп заявил, что угрожал российскому президенту нанесением ударов по центру Москвы, в случае если он «нацелится» на Украину».