Глава СВР Нарышкин: обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной

Геополитическая обстановка в 2025 году не станет спокойной, многое будет зависеть от здравого смысла ключевых игроков. Такой прогноз на текущий год дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости» .

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — заявил Нарышкин.

В настоящее время идет процесс перехода от однополярного миропорядка к новому и справедливому, заметил глава СВР. Он добавил, что этот процесс непростой и имеет свои риски. Будущий многополярный мир должен включать в себя Европу и США, при условии равных прав с остальными участниками, подчеркнул Нарышкин.

Военкор Юрий Котенок прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о «сделке» по Украине. Он отметил, что американский лидер задумал «прогнуть» Россию и выдвинул демонстративный ультиматум.