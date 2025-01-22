«Сказка сыпется». Трамп выставил России ультиматум в надежде прогнуть ее

Предвыборные заявления президента США Дональда Трампа превратились в демонстративный ультиматум, согласно которому Россия должна «побежать мириться с террористами и убийцами». Так слова американского лидера о «сделке» по завершению СВО прокомментировал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Заявления Трампа журналист назвал оскорбительными, наглыми и самодовольными. Выдвигая демонстративный ультиматум, президент США хочет выглядеть не просто миротворцем, а победителем, которому удалось «нагнуть и прогнуть» Россию, считает военкор.

При этом не имеет значения заявление Трампа о любви к русскому народу, уверен Котенок. По его мнению, ультиматум адресован не президенту России Владимиру Путину, которого вряд ли можно «прогнуть», а тем, кто мечтает вернуть «все как было».

«Адресовано это именно им, тем, кто хотел бы предать русского солдата и замириться с нацистами и палачами, но не имеет на то полномочий. „Давайте, делайте что хотите, а то будет стократ хуже“», — пояснил Котенок.

При этом он отметил, что смена «аморфных предвыборных заявлений» на ультиматум пойдет на пользу и отрезвит тех, кто им верил и связывал надежды на скорое завершение конфликта с приходом к власти Трампа.

«Потому что вся эта сказка про хороших республиканцев сразу сыпется», — отметил военкор.

Он напомнил, что задача руководства США — уничтожить Россию, и Трамп в этом плане — «высшая точка развития данной идеологии».

На второй день своего президентства Трамп призвал Россию завершить спецоперацию, заключив сделку. Он заявил, что без заключения «сделки» у него не останется выбора, кроме как ввести против Москвы новые санкции.