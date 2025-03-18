«Налоги собираем». Глава ФНС Даниил Егоров с иронией ответил на вопрос о своих костылях

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты спросили, что произошло.

«Налоги собираем», — в шутку ответил Егоров.

Агентство опубликовало видео с мероприятия. На кадрах видно, как глава ФНС спускается по лестнице в строгом костюме. В руках он держал костыли.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков срочно покинул заседание по демографической политике, потому что его жена начала рожать. Глава области Глеб Никитин отметил, что чиновники решают демографический вопрос «не на словах, а на деле».