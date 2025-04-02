Налог на прибыль для ушедших из России компаний захотели повысить до 35%

Группа парламентариев, возглавляемая Сергеем Мироновым, председателем партии «Справедливая Россия — За правду», направила в Госдуму законопроект, который предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В законопроекте предлагается ввести новый порядок налогообложения для компаний, которые покинули Россию по «внешнеполитическим» причинам. В частности, для юридических лиц, использующих иностранные товарные знаки и фирменные обозначения, депутаты предложили ввести повышенную ставку налога на прибыль в размере 35%.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что главная цель — устранить дисбаланс рыночных условий, который возник из-за того, что зарубежные бренды, известные уже много лет, имеют преимущество на российском рынке.

В частности, депутаты опасаются, что если ушедшие зарубежные компании вернутся на российский рынок, это может привести к тому, что отечественные производители, в том числе малые и средние предприятия, будут вытеснены.

Принятие законопроекта поможет компенсировать экономические потери, которые были в 2022 году, а также стимулировать производство и продвижение российских товарных знаков.

Ранее появилась фейковая новость о том, что АвтоВАЗ попросил Владимира Путина не пускать Renault обратно в Россию. В распространившейся публикации под названием «Санкции пошли на пользу» говорилось, что успехи Lada связаны именно с их уходом с рынка.