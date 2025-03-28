Фейк: АвтоВАЗ попросил Путина не пускать Renault обратно в Россию

АвтоВАЗ не призывал Путина не пускать Renault в Россию

Разлетевшаяся по соцсетям и Telegram-каналам информация о том, что АвтоВАЗ якобы обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить возвращения Renault и других ушедших брендов в Россию, оказалась сфальсифицированной. Растиражированная пабликами фотография с газетным текстом была фальшивой.

Фейк

АвтоВАЗ через профсоюзную прессу якобы призвал лидера страны Владимира Путина не разрешать возврат Renault и других ушедших брендов в Россию. В распространившейся публикации под названием «Санкции пошли на пользу» говорилось, что успехи Lada связаны именно с их уходом с рынка.

Правда

Фотография, которая разошлась по Telegram-каналам и соцсетям, датирована 28 марта — это неправильная дата. Кроме того, текст на снимке был заменен.

«Этого текста никогда ни АвтоВАЗ, ни профсоюзная организация не выпускали ни в одном собственном или партнерском печатном издании», — сообщили в пресс-службе отечественного автопроизводителя.

По словам главного редактора газеты «Вести профсоюза» Татьяны Чайкун, фотография была сфальсифицированной. За основу изображения могли взять первую полосу февральского выпуска издания.

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