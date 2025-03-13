«На фиг я сюда пришел?» Лавров не сдержался перед встречей Путина и Лукашенко

Расспросы журналистов сильно утомили министра иностранных дел Сергея Лаврова перед встречей российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Видео с недовольным высказыванием главы МИД опубликовал корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале .

Перед началом встречи Путина и Лукашенко представители прессы без конца подходили к Лаврову, задавая каверзные вопросы. После очередного из них министр не сдержался.

«На фиг я сюда пришел?» — задался риторическим вопросом глава МИД России.

Переговоры российского и белорусского президентов начались днем 13 марта в Кремле. Лидеры государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.

Во время встречи Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики. Он подчеркнул, что они складываются наилучшим образом, а товарооборот достиг рекордного уровня.