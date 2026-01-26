«Надолго успокаивает». Медведев рассказал, как Россия восстанавливает паритет

Медведев: если Россию не слышат на уровне МИД, она создает новое оружие

Фото: РИА «Новости»

Россия создает принципиально новое оружие для восстановления военного паритета, когда ее не слышат на дипломатическом уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью изданию «Коммерсант».

Он отметил, что страна неизменно выступает за системный диалог по снижению стратегических рисков и ядерной опасности. По его словам, такие усилия должны опираться на конструктивные политические позиции.

«Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Такое, что надолго успокаивает наших врагов», — сказал Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что ядерный арсенал выполняет функцию специфического «отрезвителя» для игроков на геополитической арене. По его мнению, ядерный арсенал «проветривает мозги» тем, у кого появляются «опасные замыслы».

