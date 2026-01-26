«Надолго успокаивает». Медведев рассказал, как Россия восстанавливает паритет

Медведев: если Россию не слышат на уровне МИД, она создает новое оружие

Россия создает принципиально новое оружие для восстановления военного паритета, когда ее не слышат на дипломатическом уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью изданию «Коммерсант» .

Он отметил, что страна неизменно выступает за системный диалог по снижению стратегических рисков и ядерной опасности. По его словам, такие усилия должны опираться на конструктивные политические позиции.

«Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Такое, что надолго успокаивает наших врагов», — сказал Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что ядерный арсенал выполняет функцию специфического «отрезвителя» для игроков на геополитической арене. По его мнению, ядерный арсенал «проветривает мозги» тем, у кого появляются «опасные замыслы».