Ядерный ультиматум. Медведев сделал жесткое предупреждение

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ядерный арсенал выполняет функцию специфического «отрезвителя» для игроков на геополитической арене. Своим мнением политик поделился в интервью «Коммерсанту» .

В беседе с интервьюером Дмитрий Медведев указал на то, что дать однозначную характеристику роли «военного атома» в современной истории невозможно.

С одной стороны, пояснил политик, существование ядерного оружия постоянно держит все человечество в напряжении.

«С другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Медведев не в первый раз высказывается на тему ядерного оружия. В начале января 2026 года политик назвал «военный атом» гарантией безопасности для страны.