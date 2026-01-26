Ядерный ультиматум. Медведев сделал жесткое предупреждение
Дмитрий Медведев оценил влияние ядерного оружия на международную безопасность
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ядерный арсенал выполняет функцию специфического «отрезвителя» для игроков на геополитической арене. Своим мнением политик поделился в интервью «Коммерсанту».
В беседе с интервьюером Дмитрий Медведев указал на то, что дать однозначную характеристику роли «военного атома» в современной истории невозможно.
С одной стороны, пояснил политик, существование ядерного оружия постоянно держит все человечество в напряжении.
«С другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — резюмировал Дмитрий Медведев.
Медведев не в первый раз высказывается на тему ядерного оружия. В начале января 2026 года политик назвал «военный атом» гарантией безопасности для страны.