Набиуллина рассказала, как относится к мемам о себе

Набиуллина заявила, что хорошо относится к шуткам о себе, если они смешные

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, как относится к мемам о себе. Трансляция шла в аккаунтах регулятора в соцсетях .

«Я абсолютно нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные», — ответила она с улыбкой.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров фразой «На фиг я сюда пришел» подарил россиянам новый мем. Она в шутку добавила, что за прошлые крылатые фразы министра никто не выплачивает ему авторские гонорары.

В любви к юмору о себе в прошлом году признавалась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она добавила, что некоторые создатели мемов пытаются посеять негатив, однако зачастую добиваются обратного эффекта и лишь дают ей больший трафик.