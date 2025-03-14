Фразе Лаврова «На фиг я сюда пришел» нашлось объяснение

Захарова заявила, что Лавров фразой «На фиг я сюда пришел» подарил еще один мем

Выругавшись на встрече с журналистами, министр иностранных дел России Сергей Лавров запустил очередной мем. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об этом «Газете.ru» .

«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — сказала она.

Видео из Большого Кремлевского дворца опубликовал корреспондент Александр Юнашев. На нем Лавров, уставший от вопросов журналистов перед переговорами президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, произнес: «На фиг я сюда пришел».

Брань из уст министра действительно вошла в историю. В 2015 году на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии он случайно выругался матом, а еще раньше произнес несколько крепких словечек по-английски во время звонка министру иностранных дел Великобритании.