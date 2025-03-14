Фразе Лаврова «На фиг я сюда пришел» нашлось объяснение
Захарова заявила, что Лавров фразой «На фиг я сюда пришел» подарил еще один мем
Выругавшись на встрече с журналистами, министр иностранных дел России Сергей Лавров запустил очередной мем. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об этом «Газете.ru».
«Решил подарить еще один мем. Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских», — сказала она.
Видео из Большого Кремлевского дворца опубликовал корреспондент Александр Юнашев. На нем Лавров, уставший от вопросов журналистов перед переговорами президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, произнес: «На фиг я сюда пришел».
Брань из уст министра действительно вошла в историю. В 2015 году на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии он случайно выругался матом, а еще раньше произнес несколько крепких словечек по-английски во время звонка министру иностранных дел Великобритании.