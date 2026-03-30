Президент России Владимир Путин предпочитает часы отечественного производства для официальных мероприятий в Кремле. На это обратил внимание журналист «Вестей» Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Перед заседанием Совета по культуре 25 марта президент снял часы и положил их рядом с собой. После увеличения изображения на них можно было увидеть надпись «Сделано в России».

«Что написано на часах Путина? Где их сделали? Мы рассмотрели», — написал он в своем телеграм-канале.

Павел Зарубин уже восемь лет ведет программу «Москва. Кремль. Путин», освещая ключевые события из жизни президента России. Его работа полностью соответствует слогану «Мы увидим и покажем больше остальных».