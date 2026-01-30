Сегодня 05:34 Хулиган эфира из Кремля. Как Павел Зарубин стал личным журналистом Путина 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Его называли партизаном и хулиганом, но он не спорил, а продолжал работать. Уже восемь лет Павел Зарубин остается бессменным корреспондентом программы «Москва. Кремль. Путин», собирая все самое интересное из жизни президента России и полностью оправдывая слоган «Мы увидим и покажем больше остальных». Несмотря на постоянные эфиры, Зарубин остается одним из самых закрытых и непубличных журналистов.

Мечты о телевидении преследовали с детства

Зарубин родился в башкирском городе Белореченске. Он стал единственным в своей семье, кто определился со своей будущей профессией с самого раннего возраста, нарушив династическую традицию. Дедушка, бабушка, мать, отец и два старших брата работали на Белорецком металлургическом комбинате. Жаркие цеха предприятия Павла не привлекали, он мечтал попасть на телевидение. Свои первые шаги в журналистике Зарубин начал еще в школе, где сначала делал стенгазету, а в старших классах устроился внештатником в газету «Белорецкий рабочий». После окончания школы юноша уехал в Екатеринбург, где поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета. Первые лекции он слушал осенью 1998 года, когда вся Россия переживала последствия августовского дефолта.

Фото: Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Мечта о телевидении Зарубина не оставляла. В одном из своих редких интервью он рассказывал, что увидел в газете объявление о работе для мужчин репортеров в возрасте до 40 лет для Четвертого канала. «Подумал — сам позвонил, пришел. Спросили возраст — 18. Помогло», — вспоминал Зарубин. Журналист подчеркивал, что до сих пор благодарен своим бывшим коллегам, которые взяли его «зеленым» и ничего не умеющим, но с безумным желанием работать. В то время «Четверка», как телеканал называли в Екатеринбурге, пользовался огромной популярностью жителей за счет необычной подачи новостей и интересных сюжетов. Зарубина сначала посадили на утренний эфир — это обычная практика для новичков. Набравшись опыта, он перешел на информационные шоу и под конец стал репортером вечернего выпуска новостей — самой главной программы всего эфира. В 2002 году за свои репортажи Зарубин получил премию «ТЭФИ-регион», чем привлек внимание федеральных коллег с ВГТРК, которые тут же переманили талантливого журналиста к себе.

Работа «на паркете»

Все устраивающиеся на федеральные каналы региональные журналисты сначала проходят практику, чтобы избавится от акцента и говора, к которому они привыкли. Приехавший из Екатеринбурга Зарубин исключением не стал. Трудолюбивый и исполнительный репортер сразу попросился «на паркет». Так называют работу журналистов, освещающих работу депутатов и правительства. «Когда пришел в службу новостей сразу сказал: политическая [журналистика]. Я рос в бурные 1990-е и интерес к новостям и политике сформировался там», — рассказывал Зарубин.

Главное неудобство для паркетных журналистов — необходимость всегда носить костюм. В здание той же Госдумы в нулевые не пускали прессу, одетую не по дресс-коду.

Фото: РИА «Новости»

В президентский пул Зарубин попал в 2005 году от программы «Вести». Он работал в Кремле и вместе с коллегами с других каналов и изданий сопровождал президента России Владимира Путина во всех поездках. При этом он один из первых стал брать с собой небольшую камеру, чтобы снимать прямо с рук. Такие дополнительные кадры сильно оживили его репортажи.

Как Зарубин громко заявил о себе

Обычно тихий и спокойный журналист привлек к себе повышенное внимание в 2015 году. Вместе с оператором он приехал на саммит «нормандской четверки», который проходил во дворце Независимости в Минске. Работающих на мероприятии журналистов собрали в небольшом закутке, чтобы они не мешали охранникам глав государств. В какой-то момент мимо прошел недавно избранный президент Украины Петр Порошенко. «Зачем ваши войска бомбят мирное население Донбасса?» — крикнул Зарубин. Ответа на свой вопрос он не услышал, потому что охранники дворца президента Белоруссии тут же выдворили его из здания и отозвали аккредитацию.

Фото: РИА «Новости»

Через год Зарубин снова стал героем новостей. На этот раз скандал прогремел в Литве. В гостинице Вильнюса проходил съезд уехавших из России оппозиционеров. Зарубин вместе со съемочной группой пришел туда, чтобы попросить комментарии.

Участники встречи разговаривать не захотели. Сначала под раздачу попал оператор, у которого попытались отобрать камеру, а после и сам Зарубин. Съемочную группу вывели охранники. Но этим дело не закончилось. В гостиницу, где остановились журналисты, пришли сотрудники миграционной службы Литвы и потребовали покинуть территорию республики. Их внесли в список нежелательных лиц «из-за угрозы национальной безопасности». «По закону мы должны покинуть территорию, как объясняют нам литовские власти, в течение 48 часов, но нам дали понять, что сделать это нужно как можно быстрее, желательно первыми же рейсами», — говорил Зарубин. За журналистов вступился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил, что выдворение съемочной группы стало очередным доказательством того, что свобода слова в стране Евросоюза считается угрозой.

Как Зарубин стал снимать программу про Путина

Первый выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» вышел в эфир телеканала «Россия 1» осенью 2018 года. Изначально ведущим был Владимир Соловьев, а Зарубин выступал в качестве репортера, который снимал основные сюжеты о президенте, занимающие большую часть программы. «Риски были в том, что президента и так много в телевизоре. Авторы придумали новую стилистику подачи — инфотейнмент, но об очень серьезных вещах, о работе президента огромной страны. Так никто не рассказывал и до сих пор не рассказывает», — пояснял журналист. Зарубин подчеркивал, что постоянно снимать главу государства — это тяжелый труд, который доставляет ему удовольствие. «Нагрузка ложится в основном на меня. Но есть прекрасный продюсер Екатерина Ростовцева, шеф-редактор Виктория Филатова — они на многих съемках помогают. Иногда события идут одновременно в разных местах, я не могу физически оказываться везде», — отмечал он.

Фото: President of Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Выбранный авторами формат действительно стал уникальным. Особенно талант Зарубина подмечать мелкие детали и подавать их так, как до него не делал никто.

Журналист продолжил использовать маленькую камеру, которую везде носит с собой, показывая, что президент и члены правительства такие же люди. В телеграм-канал Зарубин часто выкладывал отрывки из своих репортажей. Например, тот, где министр иностранных дел Сергей Лавров называл его «ястребом», намекая, что тот всегда налетает на людей, требуя комментарий. Или кадры со знаменитым выражением Путина: «Партизанишь?». И даже обращение президента Белорусии Александра Лукашенко к своим охранникам: «Да пустите его, нет тех сил, которые способны его удержать!».

Постоянная близость к президенту России сделала Зарубина единственным журналистом, который попадает в места, недоступные для других сотрудников СМИ.

Фото: РИА «Новости»

Он стоял под дверью кабинета, где проходили переговоры с Трампом, ездил в президентском Aurus и даже посещал кремлевскую квартиру Путина, где тот угостил его кефиром и клюквой в меду. Но на одних беседах с российскими высокопоставленными лицами работа Зарубина не заканчивается. В апреле 2019 года, во время первого визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, Зарубин подошел к нему на станции Хасан и через переводчика задал вопрос, чего он ждет от переговоров с Путиным. «Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа. Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным», — заявил собеседник. На тот момент это был первый полноценный ответ лидера КНДР иностранному журналисту.

Личная жизнь Павла Зарубина

О своей личной жизни Зарубин предпочитает не распространятся. Точно известно, что он женат. Со своей будущей супругой — Марией Калашниковой — он учился на одном курсе журфака в Екатеринбурге.

Фото: РИА «Новости»

Вместе они работали на Четвертом канале, где она вела программу «Утренний экспресс». Пара воспитывает сына и дочь.

Себя Зарубин предпочитает не называть интервьюером Путина, а настаивает на том, что он журналист и политический обозреватель ВГТРК. Также он регулярно ходит в тренажерный зал, чтобы держать себя в форме и утверждает, что успех приходит к тому, кто много работает.