На Западе описали реакцию Путина после инцидента с дронами в Польше

FT: из-за инцидента с дронами в Польше Путин был в восторге

Президент России Владимир Путин остался доволен слабостью НАТО, которую блок показал в момент вторжения якобы российских беспилотников в Польшу. Об этом написала британская газета Financial Times .

«Европа не готова к таким массированным ударам, которые Россия ежедневно наносит по Украине. Путин, скорее всего, сделал выводы и сможет действовать более решительно», — указали в статье.

По мнению политических аналитиков издания, неопознанные дроны в небе над Польшей обнажили слабые места НАТО.

В публикации подчеркнули, что Россия таким образом проверила противовоздушную оборону Североатлантического альянса.

Иностранные беспилотники пересекли воздушное пространство на восточной границе Польши в ночь на среду, 10 сентября. Для перехвата дронов задействовали авиацию военного блока.