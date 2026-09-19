На выборах в Подмосковье работают почти 1,5 тысячи молодогвардейцев

Порядка 1,5 тысячи молодогвардейцев помогают проводить выборы в Московской области. Около 100 человек работают председателями и членами участковых избирательных комиссий, 550 — наблюдателями. Также волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным жителям, чтобы те смогли добраться до УИК.

Для многих молодогвардейцев выборы стали первым опытом наблюдения за ходом избирательного процесса. В Шатуре активисты «Молодой Гвардии Единой России» занимались встречей пожилых жителей, помогали им сориентироваться на месте и добраться до кабин для голосования.

По словам муниципального депутата, руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Шатуры Александра Гуреева, помощь волонтеров оказалась особенно важна для граждан, которым сложно передвигаться самостоятельно.

«Кому-то нужно подсказать, где находится его участок, кому-то — помочь подняться по ступенькам. Это та самая забота, которая делает выборы доступными для каждого», — подчеркнул он.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области, Диана Алумянц объяснила, что работа на выборах является не разовой акцией, а частью системной работы организации по развитию гражданской активности молодежи.

«Это большая ответственность, и я горжусь тем, как наши активисты справляются. Для многих из них это первый опыт, но они подготовлены, настроены серьезно и понимают, что от их работы зависит доверие людей к выборам», — уточнила она.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс уточнил на брифинге, что во время голосования в Подмосковье обошлось без серьезных нарушений. Он добавил, что в Центр общественного наблюдения оперативно поступает вся информация об обстановке на участках.

Всего в Московской области работают около 3900 участковых избирательных комиссий. За прозрачностью процесса следят около 23 тысяч наблюдателей, в том числе четыре тысячи — от «Единой России» и «Молодой Гвардии».